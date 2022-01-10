Ангелина Калинина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Аделаиде

  • 10.01.2022 15:12
  • 699 просмотров
  • 1 комментарий
Ангелина Калинина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Ангелина Калинина

Во вторник украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 250 в Аделаиде.
 
В матче первого раунде украинка встретится с Сораной Кырстей из Румынии (№38 WTA). Матч состоится четвертым запуском на корте №4 после встречи Самсонова – Шериф. Ориентировочное время начала поединка – 07:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Элисон Риск из США (№57 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 10.01.2022 15:19
    0
    Калинине ничего защищать не нужно, может играть в свое удовольствие, сам матч 50 на 50.
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