Ангелина Калинина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 250 в Аделаиде.



В матче первого раунде украинка встретится с Сораной Кырстей из Румынии (№38 WTA). Матч состоится четвертым запуском на корте №4 после встречи Самсонова – Шериф. Ориентировочное время начала поединка – 07:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Элисон Риск из США (№57 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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