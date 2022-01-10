Сборная Казахстана отменила контрольные матчи с Украиной

Ассоциация футзала Украины получила письмо от Федерации футбола Казахстана, в котором говорилось, что из-за введения чрезвычайного положения на территории страны сборная Казахстана не имеет возможности вылететь в Украину в указанные даты.
Поэтому контрольные поединки, которые должны были пройти 13 и 15 января в Буче, не состоятся.
Напомним, в декабре сборная Украины дважды разгромила Азербайджан.
Источник — Ассоциация футзала Украины
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