Сборная Казахстана отменила контрольные матчи с Украиной

Ассоциация футзала Украины получила письмо от Федерации футбола Казахстана, в котором говорилось, что из-за введения чрезвычайного положения на территории страны сборная Казахстана не имеет возможности вылететь в Украину в указанные даты.

Поэтому контрольные поединки, которые должны были пройти 13 и 15 января в Буче, не состоятся.

Напомним, в декабре сборная Украины дважды разгромила Азербайджан.