Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 11 января

Во вторник на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины

  • 10.01.2022 13:47
  • 59 просмотров
  • 1 комментарий
Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 11 января
© ATP. Сергей Стаховский

11 января украинские теннисисты проведут матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии.
 
На корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.
 
Kia Arena (четвертый запуск, 05:30*)
Сергей Стаховский (Украина) – Джей-Джей Вульф (США)
 
Корт 5 (шестой запуск, 08:30*)
Леся Цуренко (Украина, 6) – Анкита Райна (Индия)
 
Корт 8 (шестой запуск, 08:30*)
Катерина Байндль (Украина, 23) – Грейс Мин (США)

*ориентировочное время
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 10.01.2022 13:52 (изменен)
    0
    Стаховский может провести свой последний матч в одиночке, но я надеюсь он хлопнет дверью под конец карьеры, а то у него чуть ли не самая сложная сетка, пройди по такой в основу это будет чудо. У Цуренко и Козловы халявные сетки если до матчу между собой не дойдут будет позор!
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