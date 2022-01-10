Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 11 января

11 января украинские теннисисты проведут матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии.
На корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.
Kia Arena (четвертый запуск, 05:30*)
Сергей Стаховский (Украина) – Джей-Джей Вульф (США)
Корт 5 (шестой запуск, 08:30*)
Леся Цуренко (Украина, 6) – Анкита Райна (Индия)
Корт 8 (шестой запуск, 08:30*)
Катерина Байндль (Украина, 23) – Грейс Мин (США)
*ориентировочное время
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ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)
Источник — Sport.ua
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