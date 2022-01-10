Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну позицию, Ястремская покинула топ-100

Калинина обновила личный рекорд

  • 10.01.2022 12:36
  • 850 просмотров
  • 2 комментария
Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну позицию, Ястремская покинула топ-100
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг.
 
В первой десятке состоялось два изменения. Чешки Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова поменялись местами, также сделали рокировку Ига Свёнтек и Паула Бадоса.
 
Топ-10 рейтинга WTA  


 
Что касается украинок, то дела у наших теннисисток не очень веселые. Элина Свитолина потеряла одну позицию, Даяна Ястремская покинула топ-100, много потеряла Катерина Бондаренко. Из позитива можно отметить новый личный рекорд Ангелины Калининой.

Украинки в рейтинге WTA  


Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 10.01.2022 13:37 (изменен)
    0
    Даяне надо возвращаться в сотню, а Элина если топ-30 будет это уже, будет прекрасно, Ангелина скорее все станет второй ракеткой Украины как минимум на 2 недели, а там как у Марты пойдет игра на АО может вернется на 2!
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    Serhii P.
    Serhii P., 10.01.2022 12:42
    -3
    З такою грою, яку вона показала на початку року, до кінця року вилетить з першої сотні.
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