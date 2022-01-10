Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну позицию, Ястремская покинула топ-100

Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг.



В первой десятке состоялось два изменения. Чешки Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова поменялись местами, также сделали рокировку Ига Свёнтек и Паула Бадоса.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то дела у наших теннисисток не очень веселые. Элина Свитолина потеряла одну позицию, Даяна Ястремская покинула топ-100, много потеряла Катерина Бондаренко. Из позитива можно отметить новый личный рекорд Ангелины Калининой.

Украинки в рейтинге WTA



