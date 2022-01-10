Денис ВАСИН: «Кривбасс сейчас в Первой, это как Динамо и Шахтер в УПЛ»

Нападающий «Кривбасса» Денис Васин рассказал о своем детстве и хобби, а также поделился мнением о силе своего клуба.

«В детстве родители были настроены отдать меня на боевые искусства или танцы. Но я решил, что хочу играть в футбол. Поэтому сам себя записал на первую тренировку.

Хобби - рыбалка и охота. Из спортивных видов также люблю бильярд. У меня даже был собственный кий, но он так и остался в Полтаве (улыбается). На выходных еду в Одессу, где живет жена. В Кривой Рог её пока не перевез, но в будущем обязательно заберу.

«Кривбасс» для всех команд Первой лиги является раздражителем, все хотят себя проявить в матчах с нами, отобрать зачетные баллы. «Кривбасс» сейчас в Первой лиге, это как «Динамо» и «Шахтер» в УПЛ», - сказал Васин.