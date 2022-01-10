Бывший тренер Кривбасса приступил к работе в Полесье

Бывший главный тренер «Нефтяника-Укрнафты» Владимир Кныш стал тренером-аналитиком «Полесья». Предыдущим местом работы 51-летнего специалиста был «Кривбасс», где он помогал Геннадию Приходько.

В 2018–2021 годах бывший игрок «Кривбасса» и «Вереса» трудился в «ВПК-Агро», где сначала был тренером, а затем директором клуба. До этого Кныш возглавлял «Академию УТМ» из Молдовы, «Скалу» и «Нефтяник-Укрнафту».

«Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге. При этом перед командой поставлена задача финишировать в тройке лучших команд дивизиона.