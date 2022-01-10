Илья Марченко – Есукэ Ватануки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинский теннисист Илья Марченко (№163 ATP) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.



В стартовом поединке украинец встретится с Есукэ Ватануки из Японии (№266 ATP). Матч состоится четвертым запуском после встречи WTA Гатовка – Доулхайд. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



В следующем раунде победитель встречи сразится против Раду Албота из Молдовы (№123 ATP) или Филиппо Бальди из Италии (№369 ATP).

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