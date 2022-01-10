Виталий Сачко – Зизу Бергс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинский теннисист Виталий Сачко (№244 ATP) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В стартовом поединке украинец встретится с Зизу Бергсом из Бельгии (№192 ATP). Матч состоится третьим запуском после встречи WTA Масарова – Малечкова. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Николы Милоевича (№138 ATP) или Николаса Кикера (№216 ATP).
Источник — Sport.ua
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