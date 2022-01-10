Дарья Снигур – Вероника Сепеде Роиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии

  • 10.01.2022 01:05
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Дарья Снигур – Вероника Сепеде Роиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Дарья Снигур

В понедельник украинская теннисистка Дарья Снигур (№153 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
 
В стартовом поединке украинка встретится с Вероникой Сепеде Роиг из Парагвая (№194 WTA). Матч состоится вторым запуском после встречи ATP Легечка – Ммо. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.

Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Ребеки Масаровой (№163 WTA) или Джесики Малечковой (№234 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Источник — Sport.ua

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