Арсенал сенсационно вылетел из Кубка Англии от клуба с большими традициями

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» сенсационно победил «Арсенал» (1:0).

Единственный мяч хозяева поля забили на 83-й минуте, когда отличился Льюис Граббан.

В 1/16 финала «Ноттингем» будет играть против «Лестера», который ранее победил «Уотфорд» (4:1).

«Ноттингем Форест» входит в топ-10 самых успешных клубов в истории английского футбола. Клуб, который выиграл два Кубка европейских чемпионов (1979, 1980), сейчас выступает в Чемпионшипе, втором дивизионе чемпионата Англии

Кубок Англии

1/32 финала, 9 января

Ноттингем Форест – Арсенал – 1:0

Гол: Граббан, 83.

Ноттингем Форест: Самба, Скотт Маккенна, Кук, Уорралл, Колбэк, Гарнер, Райан Йейтс, Джед Спенс, Джонсон, Дэвис (Граббан, 68), Цинкернагель (Арлиндо Гомес Кафу, 75).

Арсенал: Лено, Нуну Тавареш (Тирни, 35), Холдинг, Уайт, Седрик Суареш (Колашинац, 90), Патино (Ляказетт, 69), Локонга, Мартинелли, Эдегор, Сака, Нкетиа.

Предупреждения: Цинкернагель, 35, Джед Спенс, 78 – Мартинелли 74.

Судья: Поусон.