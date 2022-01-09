Арсенал сенсационно вылетел из Кубка Англии от клуба с большими традициями

Единственный мяч хозяева поля забили на 83-й минуте, отличился Льюис Граббан

  • 09.01.2022 21:15
  • 1548 просмотров
  • 0 комментариев
Арсенал сенсационно вылетел из Кубка Англии от клуба с большими традициями
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» сенсационно победил «Арсенал» (1:0).

Единственный мяч хозяева поля забили на 83-й минуте, когда отличился Льюис Граббан.

В 1/16 финала «Ноттингем» будет играть против «Лестера», который ранее победил «Уотфорд» (4:1).

«Ноттингем Форест» входит в топ-10 самых успешных клубов в истории английского футбола. Клуб, который выиграл два Кубка европейских чемпионов (1979, 1980), сейчас выступает в Чемпионшипе, втором дивизионе чемпионата Англии

Кубок Англии

1/32 финала, 9 января

Ноттингем Форест – Арсенал – 1:0

Гол: Граббан, 83.

Ноттингем Форест: Самба, Скотт Маккенна, Кук, Уорралл, Колбэк, Гарнер, Райан Йейтс, Джед Спенс, Джонсон, Дэвис (Граббан, 68), Цинкернагель (Арлиндо Гомес Кафу, 75).

Арсенал: Лено, Нуну Тавареш (Тирни, 35), Холдинг, Уайт, Седрик Суареш (Колашинац, 90), Патино (Ляказетт, 69), Локонга, Мартинелли, Эдегор, Сака, Нкетиа.

Предупреждения: Цинкернагель, 35, Джед Спенс, 78 – Мартинелли 74.

Судья: Поусон.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности