Арсенал сенсационно вылетел из Кубка Англии от клуба с большими традициями

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» сенсационно победил «Арсенал» (1:0).
Единственный мяч хозяева поля забили на 83-й минуте, когда отличился Льюис Граббан.
В 1/16 финала «Ноттингем» будет играть против «Лестера», который ранее победил «Уотфорд» (4:1).
«Ноттингем Форест» входит в топ-10 самых успешных клубов в истории английского футбола. Клуб, который выиграл два Кубка европейских чемпионов (1979, 1980), сейчас выступает в Чемпионшипе, втором дивизионе чемпионата Англии
Кубок Англии
1/32 финала, 9 января
Ноттингем Форест – Арсенал – 1:0
Гол: Граббан, 83.
Ноттингем Форест: Самба, Скотт Маккенна, Кук, Уорралл, Колбэк, Гарнер, Райан Йейтс, Джед Спенс, Джонсон, Дэвис (Граббан, 68), Цинкернагель (Арлиндо Гомес Кафу, 75).
Арсенал: Лено, Нуну Тавареш (Тирни, 35), Холдинг, Уайт, Седрик Суареш (Колашинац, 90), Патино (Ляказетт, 69), Локонга, Мартинелли, Эдегор, Сака, Нкетиа.
Предупреждения: Цинкернагель, 35, Джед Спенс, 78 – Мартинелли 74.
Судья: Поусон.
Источник — Sport.ua
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