Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Аделаиде.
В стартовом поединке украинка встретится с Мэдисон Киз из США (№56 WTA). Матч состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 10:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли четыре раза, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Сораны Кырсти (№39 WTA) или Терезы Мартинцовой (№48 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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