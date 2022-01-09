Даяна Ястремская – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 250 в Аделаиде.



В финале отбора украинка встретится с Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№58 WTA). Матч состоится первым запуском на корте №4. Время начала поединка – 01:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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