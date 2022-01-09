Марта Костюк – Шелби Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Марта Костюк (№50 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Аделаиде.



В стартовом поединке украинка встретится с Шелби Роджерс из США (№40 WTA). Матч состоится первым запуском на Show Court 1. Время начала поединка – 01:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Катерины Синяковой из Чехии (№49 WTA) или Кори Гауфф из США (№196 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА