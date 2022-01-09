Кубок Англии. Вест Хэм, Тоттенхэм и Ливерпуль идут дальше

Андрей Ярмоленко вышел на замену в компенсированное время

  • 09.01.2022 18:05
  • 527 просмотров
  • 2 комментария
Кубок Англии. Вест Хэм, Тоттенхэм и Ливерпуль идут дальше
© ФК Вест Хэм

Продолжаются матчи 1/32 финала Кубка Англии.
 
«Вест Хэм» одолел «Лидс», Андрей Ярмоленко появился на 90+5 минуте. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» одержали победы над командами из третьего по силе дивизиона. «Шеффилд Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону».
 
Также в следующий раунд сегодня пробились «Лутон», «Сток Сити» и «Норвич». 

Кубок Англии. 1/32 финала

«Вест Хэм» – «Лидс» – 2:0
Гол: 1:0 – 34 Лансини, 2:0 – 90+3 Боуен.

«Тоттенхэм» – «Моркэм» – 3:1
Голы: 0:1 – 33 О`Коннор, 1:1 – 74 Уинкс, 2:1 – 85 Лукас Моура, 3:1 – 88 Кейн.

«Ливерпуль» – «Шрусбери» – 3:1
Голы: 0:1 – 27 Удо, 1:1 – 34 Гордон, 2:1 – 44, пенальти Фабиньо, 3:1 – 78 Фирмино.

«Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:0
Голы: 1:0 – 14 Поденсе, 2:0 – 72 Семеду, 3:0 – 80 Поденсе.
 

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 09.01.2022 18:16
    0
    Всё логично и закономерно.
    Ссылка
    Ghostly
    Ghostly, 09.01.2022 18:13
    0
    Закономерно. Но как Моркэм и Шрусбери умудрились первыми открыть счёт?)
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