Кубок Англии. Вест Хэм, Тоттенхэм и Ливерпуль идут дальше

Продолжаются матчи 1/32 финала Кубка Англии.
«Вест Хэм» одолел «Лидс», Андрей Ярмоленко появился на 90+5 минуте. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» одержали победы над командами из третьего по силе дивизиона. «Шеффилд Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону».
Также в следующий раунд сегодня пробились «Лутон», «Сток Сити» и «Норвич».
Кубок Англии. 1/32 финала
«Вест Хэм» – «Лидс» – 2:0
Гол: 1:0 – 34 Лансини, 2:0 – 90+3 Боуен.
«Тоттенхэм» – «Моркэм» – 3:1
Голы: 0:1 – 33 О`Коннор, 1:1 – 74 Уинкс, 2:1 – 85 Лукас Моура, 3:1 – 88 Кейн.
«Ливерпуль» – «Шрусбери» – 3:1
Голы: 0:1 – 27 Удо, 1:1 – 34 Гордон, 2:1 – 44, пенальти Фабиньо, 3:1 – 78 Фирмино.
«Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед» – 3:0
Голы: 1:0 – 14 Поденсе, 2:0 – 72 Семеду, 3:0 – 80 Поденсе.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.