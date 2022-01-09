Днепр-1 ведет переговоры с испанским форвардом. Конкурент - Висла Краков

«Днепр-1» является одним из претендентов на 25-летнего центрального нападающего Марка Гуаля, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента.

«Спортклубовцы» уже сделали Гуалю, как сообщает источник, очень выгодное предложение, и теперь ждут решения игрока.

Конкуренцию «Днепру-1» в борьбе за Гуаля пытается навязать краковская «Висла», руководство которой хочет усилить команду мощным форвардом (рост Марка – 186 сантиметров).

Марк Гуаль – испанский форвард, воспитанник академии «Эспаньола». Всю профессиональную карьеру до нынешнего момента проводил в испанских командах – «Сарагосе», «Жироне», дублях «Севильи», «Эспаньола» и мадридского «Реала».

В последнее время Гуаль выступал за «Алькоркон» из Ла Лиги 2. Несколько дней назад договорился о расторжении контракта, став свободным агентом. В 51 матче за «Алькоркон» забил 6 мячей.