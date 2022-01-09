Днепр-1 ведет переговоры с испанским форвардом. Конкурент - Висла Краков

Команда Йовичевича хотела бы усилиться 25-летним Марком Гуалем

  • 09.01.2022 16:28
  • 1031 просмотр
  • 0 комментариев
Днепр-1 ведет переговоры с испанским форвардом. Конкурент - Висла Краков
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гуаль

«Днепр-1» является одним из претендентов на 25-летнего центрального нападающего Марка Гуаля, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента.

«Спортклубовцы» уже сделали Гуалю, как сообщает источник, очень выгодное предложение, и теперь ждут решения игрока.

Конкуренцию «Днепру-1» в борьбе за Гуаля пытается навязать краковская «Висла», руководство которой хочет усилить команду мощным форвардом (рост Марка – 186 сантиметров).

Марк Гуаль – испанский форвард, воспитанник академии «Эспаньола». Всю профессиональную карьеру до нынешнего момента проводил в испанских командах – «Сарагосе», «Жироне», дублях «Севильи», «Эспаньола» и мадридского «Реала».

В последнее время Гуаль выступал за «Алькоркон» из Ла Лиги 2. Несколько дней назад договорился о расторжении контракта, став свободным агентом. В 51 матче за «Алькоркон» забил 6 мячей.

Источник — Tercer Equipo

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности