Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 10 января

10 января украинские теннисисты проведут матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии.
На корты Мельбурна выйдут четыре представителя Украины.
Корт №3 (первый запуск, 01:00)
Катерина Бондаренко (Украина) – Шарлотта Кемпенарс-Поч (Австралия)
Корт №12 (второй запуск, 02:30*)
Дарья Снигур (Украина) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай)
Корт №15 (третий запуск, 04:00*)
Виталий Сачко (Украина) – Зизу Бергс (Бельгия)
Корт №17 (пятый запуск, 07:00*)
Илья Марченко (Украина) – Ёсукэ Ватануки (Япония)
*ориентировочное время
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ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)
Источник — Sport.ua
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