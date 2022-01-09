Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 10 января

В понедельник на корты Мельбурна выйдут четыре представителя Украины.

  • 09.01.2022 14:32
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Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 10 января
© ATP. Илья Марченко

10 января украинские теннисисты проведут матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии.
 
На корты Мельбурна выйдут четыре представителя Украины.
 
Корт №3 (первый запуск, 01:00)
Катерина Бондаренко (Украина) – Шарлотта Кемпенарс-Поч (Австралия)
 
Корт №12 (второй запуск, 02:30*)
Дарья Снигур (Украина) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай)
 
Корт №15 (третий запуск, 04:00*)
Виталий Сачко (Украина) – Зизу Бергс (Бельгия)
 
Корт №17 (пятый запуск, 07:00*)
Илья Марченко (Украина) – Ёсукэ Ватануки (Япония) 

*ориентировочное время
 
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Источник — Sport.ua

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