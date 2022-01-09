Халеп и Анисимова стали победительницами турниров в Мельбурне

Состоялись финальные матчи на турнирах WTA 250 в Мельбурне.



Экс-первая ракетка мира Симона Халеп в одном из матче за титул легко обыграла россиянку Веронику Кудерметову. Это позволит ей обойти в рейтинге украинку Элину Свитолину.



На еще одних соревнованиях американка Аманда Анисимова завоевала свой второй титул в карьере, обыграв в непростом матче Александру Саснович из Беларуси, которая в финале квалификации выбила Лесю Цуренко.



Melbourne Summer Set 1. Финал

Симона Халеп (Румыния) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:2, 6:3





Melbourne Summer Set 2. Финал

Аманда Анисимова (США) – Александра Саснович (Беларусь) – 7:5, 1:6, 6:4