Халеп и Анисимова стали победительницами турниров в Мельбурне

Румынка выиграла 23-й титул, американка – второй

  • 09.01.2022 14:14
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Халеп и Анисимова стали победительницами турниров в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Состоялись финальные матчи на турнирах WTA 250 в Мельбурне.
 
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп в одном из матче за титул легко обыграла россиянку Веронику Кудерметову. Это позволит ей обойти в рейтинге украинку Элину Свитолину.
 
На еще одних соревнованиях американка Аманда Анисимова завоевала свой второй титул в карьере, обыграв в непростом матче Александру Саснович из Беларуси, которая в финале квалификации выбила Лесю Цуренко.
 
Melbourne Summer Set 1. Финал 
Симона Халеп (Румыния) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:2, 6:3

 
Melbourne Summer Set 2. Финал 
Аманда Анисимова (США) – Александра Саснович (Беларусь) – 7:5, 1:6, 6:4

Источник — Sport.ua

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