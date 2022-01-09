Надаль выиграл соревнования в Мельбурне и установил исторический рекорд

Рафаэль 19 сезонов подряд выигрывает титулы

  • 09.01.2022 14:01
  • 1063 просмотра
  • 0 комментариев
Надаль выиграл соревнования в Мельбурне и установил исторический рекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

На турнире ATP 250 в Мельбурне состоялся финальный поединок.
 
В матче за титул экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал победу над Максимом Кресси из США.
 
Для испанца это уже 19-й сезон подряд с выигранными титулами (начиная с 2004-го). Это абсолютный рекорд, у ближайшего преследователя Новака Джоковича на данный момент 16 таких сезонов. 
 
По общему количеству сезонов с титулами Надаль тоже вышел на первое место, обойдя Андре Агасси и Роджера Федерера, у которых по 18.
 
Мельбурн. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Максим Кресси (США) – 7:6(6), 6:3

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности