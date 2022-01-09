Надаль выиграл соревнования в Мельбурне и установил исторический рекорд

На турнире ATP 250 в Мельбурне состоялся финальный поединок.
В матче за титул экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал победу над Максимом Кресси из США.
Для испанца это уже 19-й сезон подряд с выигранными титулами (начиная с 2004-го). Это абсолютный рекорд, у ближайшего преследователя Новака Джоковича на данный момент 16 таких сезонов.
По общему количеству сезонов с титулами Надаль тоже вышел на первое место, обойдя Андре Агасси и Роджера Федерера, у которых по 18.
Мельбурн. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Максим Кресси (США) – 7:6(6), 6:3
Источник — Sport.ua
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