Мизин покинул тренерский штаб Полесья

Сотрудничество оказалось недолгим

  • 09.01.2022 12:19
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Мизин покинул тренерский штаб Полесья
© ФК Полесье Житомир. Сергей Мизин

Сергей Мизин, который в конце прошлого года присоединился к «Полесью» в качестве тренера-селекционера, покинул житомирский клуб.

49-летний Мизин по окончании игровой карьеры работал тренером в «Харькове» и «Львове», был спортивным директором и главным тренером «Нефтяника-Укрнафты», а позже – ассистентом Владимира Шарана в «Александрии».

Не исключено, что теперь экс-игрок «Динамо», «Днепра», «Черноморца», ЦСКА, «Карпат», «Кривбасса», «Металлиста» и киевского «Арсенала» продолжит работу с Шараном в штабе «Миная».

«Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге. «Минай» – предпоследняя команда УПЛ, ниже него только «Мариуполь».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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