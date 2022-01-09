Мизин покинул тренерский штаб Полесья

Сергей Мизин, который в конце прошлого года присоединился к «Полесью» в качестве тренера-селекционера, покинул житомирский клуб.
49-летний Мизин по окончании игровой карьеры работал тренером в «Харькове» и «Львове», был спортивным директором и главным тренером «Нефтяника-Укрнафты», а позже – ассистентом Владимира Шарана в «Александрии».
Не исключено, что теперь экс-игрок «Динамо», «Днепра», «Черноморца», ЦСКА, «Карпат», «Кривбасса», «Металлиста» и киевского «Арсенала» продолжит работу с Шараном в штабе «Миная».
«Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге. «Минай» – предпоследняя команда УПЛ, ниже него только «Мариуполь».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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