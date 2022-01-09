Дженоа – Специя. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз специалиста на матч чемпионата Италии

  • 09.01.2022 05:23
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Дженоа – Специя. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 21-го тура итальянской Серии А «Дженоа» – «Специя».

«В предыдущем матче «Дженоа» украинского тренера Андрея Шевченко вел в счете, но сыграл вничью 1:1 с «Сассуоло». В свою очередь, «Специя» на своем поле проиграла «Вероне» со счетом 1:2.

В турнирной таблице Серии А «Дженоа» с 12 очками идет на 19 месте. «Специя» с 16 баллами находится на 17 позиции.

В своей истории 16 раз играли между собой эти команды. Генуэзцы одержали победы в 10 матчах, футболисты «Специи» выиграли 2 встречи, еще 4 поединка завершились вничью.

В этом матче поставлю на то, что «Дженоа» дома не проиграет «Специи», - сказал Козьбан.

Матч «Дженоа» – «Специя» состоится 9-го января. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдавской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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