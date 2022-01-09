Интер – Лацио. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 21-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Лацио».
«Интер» в предыдущем матче выиграл у «Торино» со счетом 1:0. «Лацио» в прошлом туре сыграл в результативную ничью с «Эмполи» (3:3). В турнирной таблице чемпионата Италии миланская команда с 46 очками идет на первом месте. Римляне с 32 баллами идут на восьмой позиции.
160 раз играли между собой эти команды. В 66 матчах выиграл «Интер», в 40 встречах триумфовал «Лацио», еще 54 поединка завершились вничью.
Еще одно итальянское дерби в рамках этого тура. «Лацио» хорошо играет в этом году. «Интер» тоже, как всегда, вверху турнирной таблицы находится. В этой игре поставлю на чистую победу «Интера», потому что у «нерадзурри» команда более мощная», - сказал Бартулович.
Матч «Интер» – «Лацио» состоится 9-го января. Начало встречи в 21:45.
Младен Бартулович — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».
Младен Бартулович, Sport.ua
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