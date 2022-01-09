Интер – Лацио. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз специалиста на матч 21-го тура Серии А

  • 09.01.2022 03:53
  • 14 просмотров
  • 0 комментариев
Интер – Лацио. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 21-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Лацио».

«Интер» в предыдущем матче выиграл у «Торино» со счетом 1:0. «Лацио» в прошлом туре сыграл в результативную ничью с «Эмполи» (3:3). В турнирной таблице чемпионата Италии миланская команда с 46 очками идет на первом месте. Римляне с 32 баллами идут на восьмой позиции.

160 раз играли между собой эти команды. В 66 матчах выиграл «Интер», в 40 встречах триумфовал «Лацио», еще 54 поединка завершились вничью.

Еще одно итальянское дерби в рамках этого тура. «Лацио» хорошо играет в этом году. «Интер» тоже, как всегда, вверху турнирной таблицы находится. В этой игре поставлю на чистую победу «Интера», потому что у «нерадзурри» команда более мощная», - сказал Бартулович.

Матч «Интер» – «Лацио» состоится 9-го января. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности