Рома – Ювентус. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 21-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Ювентус».

«В предыдущем матче Серии «Рома» на «Сан-Сиро» проиграла «Милану» со счетом 1:3. А «Ювентус» в Турине сыграл вничью 1:1 с «Наполи».

В турнирной таблице Серии А «Рома» с 32 очками идет на седьмом месте. «Ювентус» с 35 баллами расположился на пятой позиции.

В своей истории команды играли между собой 178 раз. Статистика на стороне «Старой Синьоры», которая победила в 85 встречах. «Джаллоросси» в этих дуэлях побеждали 41 раз. Еще 52 встречи завершились вничью.

«Ювентус» в этом году не так хорошо играет. И с «Ромой» туринцам тоже непросто будет. Поставлю, что в этом итальянском дерби будет зафиксирован ничейный результат», - сказал Бартулович.

Матч «Рома» – «Ювентус» состоится 9-го января. Начало встречи в 19:30.

Младен Бартулович — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».