Рома – Ювентус. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз специалиста на матч чемпионата Италии

  • 09.01.2022 02:34
  • 15 просмотров
  • 0 комментариев
Рома – Ювентус. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 21-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Ювентус».

«В предыдущем матче Серии «Рома» на «Сан-Сиро» проиграла «Милану» со счетом 1:3. А «Ювентус» в Турине сыграл вничью 1:1 с «Наполи».

В турнирной таблице Серии А «Рома» с 32 очками идет на седьмом месте. «Ювентус» с 35 баллами расположился на пятой позиции.

В своей истории команды играли между собой 178 раз. Статистика на стороне «Старой Синьоры», которая победила в 85 встречах. «Джаллоросси» в этих дуэлях побеждали 41 раз. Еще 52 встречи завершились вничью.

«Ювентус» в этом году не так хорошо играет. И с «Ромой» туринцам тоже непросто будет. Поставлю, что в этом итальянском дерби будет зафиксирован ничейный результат», - сказал Бартулович.

Матч «Рома» – «Ювентус» состоится 9-го января. Начало встречи в 19:30.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности