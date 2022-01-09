ВИДЕО. Александр Зинченко стал лицом нового футбольного симулятора

Футбольный симулятор UFL, разработанный белорусской компанией Strikerz, может стать главным конкурентом FIFA и Pro Evolution Soccer.
Первым амбассадором игры разработчики сделали футболиста сборной Украины и «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
В UFL обещают создать более пяти тысяч реальных футболистов.
Источник — YouTube
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