ВИДЕО. Александр Зинченко стал лицом нового футбольного симулятора

Белорусская компания Strikerz презентовала игру UFL

  • 09.01.2022 02:19
  • 244 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Александр Зинченко стал лицом нового футбольного симулятора
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футбольный симулятор UFL, разработанный белорусской компанией Strikerz, может стать главным конкурентом FIFA и Pro Evolution Soccer.

Первым амбассадором игры разработчики сделали футболиста сборной Украины и «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

В UFL обещают создать более пяти тысяч реальных футболистов.

Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Smart
    online
    Smart, 09.01.2022 02:25
    -1
    Классно! Разве UFL белорусская, а не украинская?
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    ukrnet1245
    ukrnet1245, 09.01.2022 02:24
    -1
    Какой игрок - такой и симулятор.
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