Людмила Киченок сыграет в квалификации турнира в Сиднее

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в квалификации турнира WTA 500 в Австралии.
В первом круге отборочного турнира Люда сразится против Диан Парри из Франции (№115 WTA).
Отметим, что на данный момент Киченок не имеет одиночного рейтинга, но как теннисистка из топ-50 парного рейтинга, она имеет право участвовать в одиночном разряде, если есть «недоезд» участниц.
В последний раз украинка играла одиночные матчи на турнирах WTA в Монреале и Чикаго в прошлом году.
В парном разряде Людмила сыграет в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко.
Источник — Sport.ua
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