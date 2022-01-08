Невакцинированный французский теннисист сдал положительный тест на ковид

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер сообщил, что сдал положительный тест на ковид.



«Всем добрый день! К сожалению, я вынужден сняться со второго и третьего челленджеров в Форли, поскольку сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас у меня очень легкие симптомы и я дома, соблюдаю карантин. Оставайтесь в безопасности», – написал Эрбер.



Отметим, что чемпион Итогового турнира-2021 в парном разряде не был вакцинирован, поэтому не поехал на Australian Open.