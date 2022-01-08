Невакцинированный французский теннисист сдал положительный тест на ковид

Пьер-Юг Эрбер не ездил на турниры в Австралии

  • 08.01.2022 19:35
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Невакцинированный французский теннисист сдал положительный тест на ковид
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Юг Эрбер

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер сообщил, что сдал положительный тест на ковид.
 
«Всем добрый день! К сожалению, я вынужден сняться со второго и третьего челленджеров в Форли, поскольку сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас у меня очень легкие симптомы и я дома, соблюдаю карантин. Оставайтесь в безопасности», – написал Эрбер.
 
Отметим, что чемпион Итогового турнира-2021 в парном разряде не был вакцинирован, поэтому не поехал на Australian Open.

Источник — Twitter

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