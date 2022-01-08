18-й тур
Байер
2 : 2
Унион Берлин
08.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бундеслига. Победы Лейпцига и Хоффенхайма, Байер потерял очки

«Гройтер Фюрт» и «Штутгарт» голов не забивали

  • 08.01.2022 19:10
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Бундеслига. Победы Лейпцига и Хоффенхайма, Байер потерял очки
© РБ Лейпциг

Состоялись пять матчей 18-го тура Бундеслиги.
 
«Байер» не смог дома обыграть «Унион Берлин»,  «РБ Лейпциг» легко одолел «Майнц», «Хоффенхайм» переиграл «Аугсбург».
 
Еще два матча завершились вничью.
 
Чемпионат Германии. 18-й тур

«Байер» – «Унион Берлин» – 2:2
Голы: 1:0 – 38 Шик, 1:1 – 45 Премель, 1:2 – 50 Премель, 2:2 – 84 Та.

«Хоффенхайм» – «Аугсбург» – 3:1
Голы: 0:1 – 5 Грегорич, 1:1 – 38 Бебу, 2:1 – 44 Бебу, 3:1 – 90+3 Раум.

«Фрайбург» – «Арминия» – 2:2
Голы: 1:0 – 6 Хаберер, 2:0 – 46 Чжон Ву Ен, 2:1 – 60 Окугава, 2:2 – 87 Ласм.

«РБ Лейпциг» – «Майнц» – 4:1
Голы: 1:0 – 21, пенальти Андре Силва, 2:0 – 47 Собослаи, 2:1 – 57 Ли Чжэ Сон, 3:1 – 58 Нкунку, 4:1 – 61 Андре Силва.

«Гройтер Фюрт» – «Штутгарт» – 0:0
 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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