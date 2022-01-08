Металлист близок к подписанию хавбека Велес Сарсфилд

Опорный хавбек «Велес Сарсфилд» Херонимо Поблете может перебраться в Харьков

  • 08.01.2022 17:45
  • 768 просмотров
  • 2 комментария
Металлист близок к подписанию хавбека Велес Сарсфилд
© ФК Велес Сарсфилд. Херонимо Поблете

29-летний полузащитник «Велес Сарсфилд» Херонимо Поблете в ближайшее время станет игроком «Металлиста». Игрок переберется в Харьков на правах свободного агента, поскольку его контракт с аргентинским клубом завершился. В расположении лидера Первой лиги Поблете должен появиться 16 января.

Ранее была информация, что с «Металлистом» Херонимо Поблете подпишет контракт на 3,5 года.

В нынешнем сезоне Поблете сыграл за «Велес Сарсфилд» 30 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Ранее он выступал за аргентинские «Колон» и «Сан-Лоренцо», чилийскую «Серену» и французский «Мец».

Источник — Футбол 24

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Андрей Сиденко
    online
    Андрей Сиденко, 08.01.2022 18:00
    0
    Чако Торрес на минималках?...Сойдет
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 08.01.2022 17:54
    0
    Интересно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности