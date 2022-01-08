Металлист близок к подписанию хавбека Велес Сарсфилд

29-летний полузащитник «Велес Сарсфилд» Херонимо Поблете в ближайшее время станет игроком «Металлиста». Игрок переберется в Харьков на правах свободного агента, поскольку его контракт с аргентинским клубом завершился. В расположении лидера Первой лиги Поблете должен появиться 16 января.

Ранее была информация, что с «Металлистом» Херонимо Поблете подпишет контракт на 3,5 года.

В нынешнем сезоне Поблете сыграл за «Велес Сарсфилд» 30 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Ранее он выступал за аргентинские «Колон» и «Сан-Лоренцо», чилийскую «Серену» и французский «Мец».