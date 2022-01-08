ОФИЦИАЛЬНО. Рома арендовала хавбека Арсенала

Эйнсли Мэйтленд-Найлз стал игроком «Ромы»

  • 08.01.2022 17:42
  • 659 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Рома арендовала хавбека Арсенала
© ФК Рома

«Рома» официально сообщила о подписании полузащитника лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлза. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

За «Рому» Мэйтленд-Найлз будет выступать под 15-м номером.

В нынешнем сезоне на счету Мэйтленд-Найлза 1 ассист в 11 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 24-летнего англичанина оценивается в 12 миллионов евро.

Источник — ФК Рома

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности