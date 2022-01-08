ОФИЦИАЛЬНО. Рома арендовала хавбека Арсенала

«Рома» официально сообщила о подписании полузащитника лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлза. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

За «Рому» Мэйтленд-Найлз будет выступать под 15-м номером.

В нынешнем сезоне на счету Мэйтленд-Найлза 1 ассист в 11 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 24-летнего англичанина оценивается в 12 миллионов евро.