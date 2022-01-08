Мельбурн. Надаль будет играть в финале своего первого турнира в сезоне

На турнире ATP 250 в Мельбурне состоялись полуфинальные матчи.
Экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль добыл победу над Эмилем Руусувуори из Финляндия и в матче за титул сразится против Максима Кресси из США, одолевшего Григора Димитрова из Болгарии.
Отметим, что Надаль за последние 19 лет как минимум раз за сезон играл в финале турнира ATP. Рекордный показатель у Роджера Федерера (20 сезонов подряд).
Мельбурн. 1/2 финала
Рафаэль Надаль – Эмиль Руусувуори – 6:4, 7:5
Максим Кресси – Григор Димитров – 7:5, 7:6(9)
Источник — Sport.ua
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