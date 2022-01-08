Мельбурн. Надаль будет играть в финале своего первого турнира в сезоне

Рафаэль сразится против Максима Кресси из США

  • 08.01.2022 16:02
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Мельбурн. Надаль будет играть в финале своего первого турнира в сезоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

На турнире ATP 250 в Мельбурне состоялись полуфинальные матчи.
 
Экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль добыл победу над Эмилем Руусувуори из Финляндия и в матче за титул сразится против Максима Кресси из США, одолевшего Григора Димитрова из Болгарии.
 
Отметим, что Надаль за последние 19 лет как минимум раз за сезон играл в финале турнира ATP. Рекордный показатель у Роджера Федерера (20 сезонов подряд).
 
Мельбурн. 1/2 финала
 
 Рафаэль Надаль –  Эмиль Руусувуори – 6:4, 7:5
 Максим Кресси –  Григор Димитров – 7:5, 7:6(9)

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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    Spectra
    Spectra, 08.01.2022 16:30
    +2
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