Мельбурн 2. Анисимова уничтожила Касаткину и сыграет с обидчицей Цуренко

На одном из турниров WTA 250 в Мельбурне состоялись матчи 1/2 финала.
Американка Аманда Анисимова не оставила шансов россиянке Дарье Касаткиной и в финале сразится против квалифаера Александры Саснович из Беларуси.
Отметим, что Саснович в финале отбора переиграла украинку Лесю Цуренко.
Melbourne Summer Set 2. 1/2 финала
Аманда Анисимова – Дарья Касаткина [3] – 6:2, 6:0
Александра Саснович [Q] – Энн Ли [7] – 7:6(4), 2:6, 6:3
Источник — Sport.ua
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