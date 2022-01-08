Мельбурн 2. Анисимова уничтожила Касаткину и сыграет с обидчицей Цуренко

На одном из турниров WTA 250 в Мельбурне состоялись матчи 1/2 финала.



Американка Аманда Анисимова не оставила шансов россиянке Дарье Касаткиной и в финале сразится против квалифаера Александры Саснович из Беларуси.



Отметим, что Саснович в финале отбора переиграла украинку Лесю Цуренко.

Melbourne Summer Set 2. 1/2 финала

Аманда Анисимова – Дарья Касаткина [3] – 6:2, 6:0

Александра Саснович [Q] – Энн Ли [7] – 7:6(4), 2:6, 6:3