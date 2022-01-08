Мельбурн 1. Халеп – в финале, Осака снялась

Румынка поборется за титул проти россиянки Кудерметовой

  • 08.01.2022 13:39
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Мельбурн 1. Халеп – в финале, Осака снялась
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп и Чжэн Циньвэнь

На одном из турниров WTA 250 в Мельбурне состоялись матчи 1/2 финала.
 
Второй номер посева Симона Халеп обыграла квалифаера Чжэн Циньвэнь из Китая.

Второй поединок не состоялся, Наоми Осака из-за травм мышц живота не вышла на матч против россиянки Вероники Кудерметовой.
 
Melbourne Summer Set 1. 1/2 финала

 Вероника Кудерметова [3] –  Наоми Осака [1] – техническая победа
 Симона Халеп [2] –  Чжэн Циньвэнь [Q] – 6:3, 6:2

Источник — Sport.ua

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