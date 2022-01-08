Мельбурн 1. Халеп – в финале, Осака снялась

На одном из турниров WTA 250 в Мельбурне состоялись матчи 1/2 финала.
Второй номер посева Симона Халеп обыграла квалифаера Чжэн Циньвэнь из Китая.
Второй поединок не состоялся, Наоми Осака из-за травм мышц живота не вышла на матч против россиянки Вероники Кудерметовой.
Melbourne Summer Set 1. 1/2 финала
Вероника Кудерметова [3] – Наоми Осака [1] – техническая победа
Симона Халеп [2] – Чжэн Циньвэнь [Q] – 6:3, 6:2
Источник — Sport.ua
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