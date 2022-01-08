Гаэль Монфис вышел в финал турнира в Аделаиде

На турнире ATP 250 в Аделаиде состоялись полуфинальные матчи.
Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл Танаси Коккинакиса из Австралии и пробился в первый финал с сентября прошлого года.
В матче за титул муж Элины Свитолиной сразится против Карена Хачанова из России.
Аделаида. 1/2 финала
Карен Хачанов – Марин Чилич – 7:6(3), 6:3
Гаэль Монфис – Танаси Коккинакис – 7:5, 6:0
Источник — Sport.ua
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