Гаэль Монфис вышел в финал турнира в Аделаиде

Муж Элины Свитолиной будет сражаться за первый титул в сезоне

  • 08.01.2022 13:47
  • 503 просмотра
  • 1 комментарий
Гаэль Монфис вышел в финал турнира в Аделаиде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

На турнире ATP 250 в Аделаиде состоялись полуфинальные матчи.
 
Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл Танаси Коккинакиса из Австралии и пробился в первый финал с сентября прошлого года.
 
В матче за титул муж Элины Свитолиной сразится против Карена Хачанова из России. 
 
Аделаида. 1/2 финала
 
 Карен Хачанов –  Марин Чилич – 7:6(3), 6:3
 Гаэль Монфис –  Танаси Коккинакис – 7:5, 6:0

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 08.01.2022 13:54 (изменен)
    +5
    Пора Монфису титул брать, не проигравать же очередной финал
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