Гаэль Монфис вышел в финал турнира в Аделаиде

На турнире ATP 250 в Аделаиде состоялись полуфинальные матчи.



Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл Танаси Коккинакиса из Австралии и пробился в первый финал с сентября прошлого года.



В матче за титул муж Элины Свитолиной сразится против Карена Хачанова из России.



Аделаида. 1/2 финала



Карен Хачанов – Марин Чилич – 7:6(3), 6:3

Гаэль Монфис – Танаси Коккинакис – 7:5, 6:0