Георгий СУДАКОВ: «Мы обязаны становиться чемпионами»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о подготовке к весенней части сезона:
– Какое взаимопонимание сложилось с Роберто Де Дзерби? Как оценишь первую часть сезона в исполнении «Шахтера» и что самое основное для тебя и команды?
– Самое важное, что после первого круга мы лидируем в чемпионате с отрывом в два очка. Считаю, команда очень сильно прибавила в плане характера и атмосферы внутри. Да и во всех игровых компонентах, мне кажется, тоже. Лично я стал получать больше времени на поле и тоже чувствую, что во многом прибавил. Все благодаря Мистеру.
– Это тренеры, которые постоянно подсказывают, направляют и не оставляют один на один с какими-то вопросами?
– Всегда подсказывают. Подходят и спрашивают, если нужно в чем-то помочь – помогают. В тренировочном процессе всегда можно что-то узнать, после занятия – остаться, и с тобой будут работать еще.
– Основные требования к твоей позиции?
– Забивать и отдавать голевые передачи, открываться между линиями, разворачиваться, обострять игру.
– Де Дзерби требует и спрашивает не как с начинающего футболиста, а одинаково со всех?
– Конечно. Неважно, сколько тебе лет, с каждого требует по максимуму. Пятов это или Судаков, для всех одинаковые требования.
– Какие планы и личные цели на сборы, которые уже приближаются? Что в своей игре срочно хотел бы улучшить?
– В первую очередь стать основным футболистом, закрепиться и доказать тренеру, что я готов. Прибавить в реализации моментов: больше играть вперед, обострять, забивать и отдавать результативных передач.
– Судьба чемпионства сейчас только в ваших руках?
– Думаю, все зависит от нас. В этом году мы обязаны становиться чемпионами.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Почему на матчи Динамо Кипр на приезжал в Киев ?
Тебе за это не платят или мамка не отпускает ?
Вам за это платят ?
Игры у вас нету от слова совсем
В Лубнах твоих тебя тоже все унижают ?
in-v-dinamo#comments10120812 — тебя же забанили позорно, ты снова рада унижениям?
Игры у вас нету от слова совсем
in-v-dinamo#comments10120812 — тебя же забанили позорно, ты снова рада унижениям?
Почему на матчи Динамо Кипр на приезжал в Киев ?
Тебе за это не платят или мамка не отпускает ?
Игры у вас нету от слова совсем
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