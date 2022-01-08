Георгий СУДАКОВ: «Мы обязаны становиться чемпионами»

Хавбек «Шахтера» - о второй половине сезона

  • 08.01.2022 13:34
  • 495 просмотров
  • 16 комментариев
Георгий СУДАКОВ: «Мы обязаны становиться чемпионами»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о подготовке к весенней части сезона:

– Какое взаимопонимание сложилось с Роберто Де Дзерби? Как оценишь первую часть сезона в исполнении «Шахтера» и что самое основное для тебя и команды?
– Самое важное, что после первого круга мы лидируем в чемпионате с отрывом в два очка. Считаю, команда очень сильно прибавила в плане характера и атмосферы внутри. Да и во всех игровых компонентах, мне кажется, тоже. Лично я стал получать больше времени на поле и тоже чувствую, что во многом прибавил. Все благодаря Мистеру.

– Это тренеры, которые постоянно подсказывают, направляют и не оставляют один на один с какими-то вопросами?
– Всегда подсказывают. Подходят и спрашивают, если нужно в чем-то помочь – помогают. В тренировочном процессе всегда можно что-то узнать, после занятия – остаться, и с тобой будут работать еще.

– Основные требования к твоей позиции?
– Забивать и отдавать голевые передачи, открываться между линиями, разворачиваться, обострять игру.

– Де Дзерби требует и спрашивает не как с начинающего футболиста, а одинаково со всех?
– Конечно. Неважно, сколько тебе лет, с каждого требует по максимуму. Пятов это или Судаков, для всех одинаковые требования.

– Какие планы и личные цели на сборы, которые уже приближаются? Что в своей игре срочно хотел бы улучшить?
– В первую очередь стать основным футболистом, закрепиться и доказать тренеру, что я готов. Прибавить в реализации моментов: больше играть вперед, обострять, забивать и отдавать результативных передач.

– Судьба чемпионства сейчас только в ваших руках?
– Думаю, все зависит от нас. В этом году мы обязаны становиться чемпионами.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Mаx_mad_
    Mаx_mad_, 08.01.2022 14:56
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    RomanEnakievo.., 08.01.2022 14:51
    Не зря же днонецких все называют шлюхтёры. Лого соответствующее у вас должно быть. Но ты не обижайся. Это правда
    Шпрот шпрот ,Вкусный был вчера леденец КолянаНЕСЕНЮККА ?,Или ты больше любишь агину своей жены Галины
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 08.01.2022 14:54
    +1
    RomanEnakievo.., 08.01.2022 14:26
    Все ресурсы задействованы. Федерация, судьи, пропаганда. Только Арендуполь не отрабатывает ахметовские рубли
    Ты в Лубнах сейчас ?
    Почему на матчи Динамо Кипр на приезжал в Киев ?
    Тебе за это не платят или мамка не отпускает ?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 08.01.2022 15:05
    0
    joytok, 08.01.2022 14:56
    Всё решится в Киеве, если Динамо не проиграет на открытии стадиона в Петрово.
    Динамо Кипр проииграет,оно любит унижение
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 08.01.2022 15:03
    0
    RomanEnakievo.., 08.01.2022 14:55
    Олег, ты копируешь одно и тоже месяцами. Ты знаешь где город Лубны находиться? Или это трудный вопрос для тебя Олег?
    Почему Динамо Кипр как и тебя все всегда унижают ?
    Вам за это платят ?
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 08.01.2022 14:56
    0
    Всё решится в Киеве, если Динамо не проиграет на открытии стадиона в Петрово.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 08.01.2022 14:51
    0
    Funny_____Cat, 08.01.2022 14:47
    С чего вдруг ?
    Игры у вас нету от слова совсем
    Почему тебя все всегда унижают на сайте ?
    В Лубнах твоих тебя тоже все унижают ?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 08.01.2022 14:50
    0
    Face Control, 08.01.2022 14:48
    https://sport.ua/news/569136-chto-proishodit-s-sostavom-ostanetsya-li-shkur
    in-v-dinamo#comments10120812 — тебя же забанили позорно, ты снова рада унижениям?
    Унижение для неё хобби
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 08.01.2022 14:48 (изменен)
    0
    Funny_____Cat, 08.01.2022 14:47
    С чего вдруг ?
    Игры у вас нету от слова совсем
    https://sport.ua/news/569136-chto-proishodit-s-sostavom-ostanetsya-li-shkur
    in-v-dinamo#comments10120812 — тебя же забанили позорно, ты снова рада унижениям?
    Ссылка
    Mаx_mad_
    Mаx_mad_, 08.01.2022 14:42
    0
    Комментарий свернут. Показать
    RomanEnakievo.., 08.01.2022 14:38
    Беженцы ордловские себя активно ведут сегодня. Видимо гуманитарку от Красного креста получили и поднялось у них настроение. А на их родину ордловскую перекрыли поставки боярышника. Как теперь их сородычи там выживать будут без допинга, непонятно
    Шпрот шпрот ,зачем ты аватарку поставил агину своей жены Галины
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 08.01.2022 14:35
    0
    Это всем понятно, Шахтёр делает подачки автобусникам кипрским шубным примерно раз в 5 лет.
    Ссылка
    Mаx_mad_
    Mаx_mad_, 08.01.2022 14:31 (изменен)
    0
    Комментарий свернут. Показать
    RomanEnakievo.., 08.01.2022 14:26
    Все ресурсы задействованы. Федерация, судьи, пропаганда. Только Арендуполь не отрабатывает ахметовские рубли
    Шпрот шпрот,так ты отнёс кутю своему хозяину КолянуНесенюку на рождество ??,и где твоя подруга Фанька ,у Несенюка осталась под одеялом леденцы лизать ??
    Ссылка
    Mаx_mad_
    Mаx_mad_, 08.01.2022 14:22
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Конечно обязаны ,дали раз в пять лет дынамовцам порадоваться хватит с них ,теперь им через 10 лет можно дать выиграть чемпионат
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 08.01.2022 14:55
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Хуакин Гусман Лоэра, 08.01.2022 14:54
    Ты в Лубнах сейчас ?
    Почему на матчи Динамо Кипр на приезжал в Киев ?
    Тебе за это не платят или мамка не отпускает ?
    Олег, ты копируешь одно и тоже месяцами. Ты знаешь где город Лубны находиться? Или это трудный вопрос для тебя Олег?
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 08.01.2022 14:51
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Mаx_mad_, 08.01.2022 14:42
    Шпрот шпрот ,зачем ты аватарку поставил агину своей жены Галины
    Не зря же днонецких все называют шлюхтёры. Лого соответствующее у вас должно быть. Но ты не обижайся. Это правда
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 08.01.2022 14:47
    -3
    С чего вдруг ?
    Игры у вас нету от слова совсем
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 08.01.2022 14:38
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Беженцы ордловские себя активно ведут сегодня. Видимо гуманитарку от Красного креста получили и поднялось у них настроение. А на их родину ордловскую перекрыли поставки боярышника. Как теперь их сородычи там выживать будут без допинга, непонятно
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 08.01.2022 14:26 (изменен)
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Все ресурсы задействованы. Федерация, судьи, пропаганда. Только Арендуполь не отрабатывает ахметовские рубли
    Ссылка
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