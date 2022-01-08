Аделаида. Первая ракетка мира будет сражаться за титул

Эшли Барти уверенно шагает к титулу

  • 08.01.2022 13:18
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  • 2 комментария
Аделаида. Первая ракетка мира будет сражаться за титул
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялись полуфинальные матчи.
 
Лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти в двух сетах одолела Игу Свёнтек из Польши.
 
Еще в одном матче  Елена Рыбакина из Казахстана оказалась сильнее Мисаки Дои из Японии.

Аделаида. 1/2 финала

 Эшли Барти [1] –  Ига Свентек [5] – 6:2, 6:4
 Елена Рыбакина [7] –  Мисаки Дои – 6:4, 6:3

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SebastianG
    SebastianG, 08.01.2022 13:43
    +7
    Smart, 08.01.2022 13:33
    Рад за казахстанских теннисистов! У них в стране там сейчас такое горе, хоть какую- то радость бы им...
    Какое у них горе ?
    Люди вышли и отстаивают свои права.
    Это не белорусские перепуганные рабы, которые бацьку и пуйла в жопу целуют и оды поют.
    Ссылка
    Smart
    Smart, 08.01.2022 13:33
    -10
    Рад за казахстанских теннисистов! У них в стране там сейчас такое горе, хоть какую- то радость бы им...
    Ссылка
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