Аделаида. Первая ракетка мира будет сражаться за титул

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялись полуфинальные матчи.
Лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти в двух сетах одолела Игу Свёнтек из Польши.
Еще в одном матче Елена Рыбакина из Казахстана оказалась сильнее Мисаки Дои из Японии.
Аделаида. 1/2 финала
Эшли Барти [1] – Ига Свентек [5] – 6:2, 6:4
Елена Рыбакина [7] – Мисаки Дои – 6:4, 6:3
Источник — Sport.ua
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