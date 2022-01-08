Тренер Александрии: «С каждым из игроков хотелось бы продолжить контракты»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал, что после выхода команды из отпуска предстоит переподписание контрактов с уже имеющимися в его распоряжении исполнителями.

«С каждым из футболистов хотелось бы продолжить соглашения – и с Иваном Калюжным, и с Владиславом Бабогло, и с Денисом Мирошниченко, и с Максимом Третьяковым. Да со всеми», - сказал Гура.