Сергей КРАВЧЕНКО: «С нетерпением жду встречи с Григорчуком»

Хавбек «Черноморца» – о новом главном тренере

  • 08.01.2022 11:19
  • 400 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей КРАВЧЕНКО: «С нетерпением жду встречи с Григорчуком»
© ФК Черноморец. Сергей Кравченко

8 января футболисты «Черноморца» начнут подготовку к весенней части сезона. Уже на следующий день команда улетит на тренировочный сбор в Турцию.

Полузащитник одесситов Сергей Кравченко рассказал о том, что продолжит выступления в одесском коллективе под руководством нового тренера.

«Прежде всего, необходимо уточнить, что раньше наши пути с новым главным тренером «Черноморца» Романом Григорчуком не пересекались. Поэтому интересно будет поработать под руководством этого специалиста, добившегося успеха в чемпионатах сразу нескольких стран.

Что мне известно о кадровых изменениях в «Черноморце»? Пока новости узнаю из Интернета. Конкретика появится после того, как команда соберется после отпуска. Для меня это новый вызов. Надеюсь, все сложится удачно», — сказал Кравченко.

«Черноморец» занимает 14-е место в УПЛ. В 19-м туре чемпионата команда Романа Григорчука 28 февраля примет «Мариуполь».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    zzg77
    zzg77, 08.01.2022 11:44
    +1
    Не факт, что поработаешь! На пенсию уже тебе пора!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности