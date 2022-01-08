БАЛАШОВ: «Если что-то пойдет не так, приоритетный вариант – Черноморец»

Украинский хавбек – о ситуации в Казахстане

  • 08.01.2022 10:35
  • 1385 просмотров
  • 2 комментария
БАЛАШОВ: «Если что-то пойдет не так, приоритетный вариант – Черноморец»
© ФК Шахтер Караганда. Виталий Балашов

Напряженная ситуация в Казахстане может отразиться на легионерах, выступающих в Суперлиге этой страны. Один из них, украинец Виталий Балашов поделился своими мыслями по этому поводу.

«У меня этой зимой было несколько предложений. Не буду говорить откуда, так как, имея предварительную договоренность с «Актобе» продлить свои выступления в этом клубе и в 2022 году, я всем отказал. Если вдруг, с учетом происходящих событий в Казахстане, что-то пойдет не так, то мой приоритетный вариант – «Черноморец». В этот клуб меня сейчас как раз звали.

В Казахстан в любом случае буду возвращаться.  Туда ввели войска, которые, думаю, всё уладят. Судя по информации, ситуация в стране постепенно стабилизируется и стало поспокойнее», - сказал Балашов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
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    udman1111
    udman1111, 08.01.2022 10:56
    +4
    Війська все залагодить??? Щоб і тебе там залагодили, а в Україну хай таке падло не вертається, навіть в Одесі пику натовчуть сруському товаришу.
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    bullyUA
    bullyUA, 08.01.2022 11:41
    0
    Очень сомневаюсь, что такое ватное чмо Григорчук позовет в свою команду.
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