БАЛАШОВ: «Если что-то пойдет не так, приоритетный вариант – Черноморец»

Напряженная ситуация в Казахстане может отразиться на легионерах, выступающих в Суперлиге этой страны. Один из них, украинец Виталий Балашов поделился своими мыслями по этому поводу.

«У меня этой зимой было несколько предложений. Не буду говорить откуда, так как, имея предварительную договоренность с «Актобе» продлить свои выступления в этом клубе и в 2022 году, я всем отказал. Если вдруг, с учетом происходящих событий в Казахстане, что-то пойдет не так, то мой приоритетный вариант – «Черноморец». В этот клуб меня сейчас как раз звали.

В Казахстан в любом случае буду возвращаться. Туда ввели войска, которые, думаю, всё уладят. Судя по информации, ситуация в стране постепенно стабилизируется и стало поспокойнее», - сказал Балашов.