Юрий ГУРА: «Новых игроков у нас семеро»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о выходе команды из отпуска в ближайшее время.

«Уже в субботу я выхожу на работу. А ребята уже потихоньку съезжаются. Прибывшие в Александрию новички проходят медобследование, после чего будем представлять их в роли полноправных футболистов клуба. Новых игроков у нас семеро, пятеро из которых в случае успешного медобследования подпишут контракты. По двум другим ясность будет чуть позже. Надеемся, что приглашенные футболисты сумеют усилить наши ряды и помогут «Александрии», - сказал Гура.