Юрий ГУРА: «Новых игроков у нас семеро»

Наставник «Александрии» – о новобранцах команды

  • 08.01.2022 08:57
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Юрий ГУРА: «Новых игроков у нас семеро»
© ФК Динамо Киев. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о выходе команды из отпуска в ближайшее время.

«Уже в субботу я выхожу на работу. А ребята уже потихоньку съезжаются. Прибывшие в Александрию новички проходят медобследование, после чего будем представлять их в роли полноправных футболистов клуба. Новых игроков у нас семеро, пятеро из которых в случае успешного медобследования подпишут контракты. По двум другим ясность будет чуть позже. Надеемся, что приглашенные футболисты сумеют усилить наши ряды и помогут «Александрии», - сказал Гура.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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