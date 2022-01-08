Transfermarkt обновил цены на украинских игроков, выступающих в Бельгии

Самыми дорогими являются Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Роман Безус

  • 08.01.2022 02:05
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Transfermarkt обновил цены на украинских игроков, выступающих в Бельгии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Веб-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, которые выступают в чемпионате Бельгии. 

Несколько украинских игроков получили свои новые рыночные показатели. Самыми дорогими являются Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Роман Безус.

Стоимость украинских футболистов из чемпионата Бельгии (по данным Transfermarkt)

  • Эдуард Соболь (Брюгге) – €3,2 млн
  • Богдан Михайличенко (Андерлехт) – €2 млн
  • Роман Безус (Гент) – €1,8 млн
  • Марьян Швед (Мехелен) – €0,9 млн
  • Николай Кухаревич (Ауд-Хеверле Левен) – €0,45 млн
  • Александр Филиппов (Сент-Трюйден) – €0,4 млн

Источник — Transfermarkt

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