Transfermarkt обновил цены на украинских игроков, выступающих в Бельгии

Веб-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, которые выступают в чемпионате Бельгии.
Несколько украинских игроков получили свои новые рыночные показатели. Самыми дорогими являются Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Роман Безус.
Стоимость украинских футболистов из чемпионата Бельгии (по данным Transfermarkt)
- Эдуард Соболь (Брюгге) – €3,2 млн
- Богдан Михайличенко (Андерлехт) – €2 млн
- Роман Безус (Гент) – €1,8 млн
- Марьян Швед (Мехелен) – €0,9 млн
- Николай Кухаревич (Ауд-Хеверле Левен) – €0,45 млн
- Александр Филиппов (Сент-Трюйден) – €0,4 млн
Источник — Transfermarkt
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