Сыграет против команды Шевченко? Коваленко сдал отрицательный тест

29 декабря у хавбека был зафиксирован положительный тест на коронавирус

  • 07.01.2022 22:12
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Сыграет против команды Шевченко? Коваленко сдал отрицательный тест
© УАФ. Коваленко и Шевченко

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся к тренировкам с командой.

Напомним, 29 декабря у хавбека был зафиксирован положительный тест на COVID-19. В текущем сезоне Коваленко забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 12 матчах Серии A. 

Хорошие новости получил наставник «Специи» Тиаго Мотта. Помимо Коваленко, отрицательные тесты получили и вернулись в строй еще три футболиста команды: Рей Манай, Петко Христов и М'Бала Нзола.

«Специя» находится на 17-й позиции в чемпионате Италии и следующий матч проведет 9 января против «Дженоа», главным тренером которого является украинский специалист Андрей Шевченко.

Источник — ФК Специя

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