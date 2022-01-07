Сыграет против команды Шевченко? Коваленко сдал отрицательный тест

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся к тренировкам с командой.

Напомним, 29 декабря у хавбека был зафиксирован положительный тест на COVID-19. В текущем сезоне Коваленко забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 12 матчах Серии A.

Хорошие новости получил наставник «Специи» Тиаго Мотта. Помимо Коваленко, отрицательные тесты получили и вернулись в строй еще три футболиста команды: Рей Манай, Петко Христов и М'Бала Нзола.

«Специя» находится на 17-й позиции в чемпионате Италии и следующий матч проведет 9 января против «Дженоа», главным тренером которого является украинский специалист Андрей Шевченко.