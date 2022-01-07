Алан ПАТРИК: «В новом году Шахтер будет еще сильнее. Порадуем фанов»

Хавбек «Шахтера» Алан Патрик надеется, что в новом году команда станет сильнее и сможет чаще радовать болельщиков.
На перерыв «Шахтер» ушел лидером таблицы УПЛ.
– Что скажешь болельщикам «Шахтера»?
– Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку. В 2022 году мы будем еще сильные, чтобы как можно чаще радовать наших болельщиков.
– Как проводишь отпуск?
– Все время был в Сантусе. Очень люблю этот пляжный городок, где живет моя семья. Радуюсь тому, что рядом родные и друзья. Мы хорошо отдохнули, устраивали вечеринки, барбекю, играли в разные игры, иногда в футбол. Это помогло мне восстановиться. Жду, когда настанет время вернуться к команде. Уверен, год подарит нам много победных эмоций.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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