Алан ПАТРИК: «В новом году Шахтер будет еще сильнее. Порадуем фанов»

Игрок уверен, что команда станет сильнее

  • 07.01.2022 18:52
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Алан ПАТРИК: «В новом году Шахтер будет еще сильнее. Порадуем фанов»
© shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Алан Патрик надеется, что в новом году команда станет сильнее и сможет чаще радовать болельщиков.

На перерыв «Шахтер» ушел лидером таблицы УПЛ.

– Что скажешь болельщикам «Шахтера»?
– Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку. В 2022 году мы будем еще сильные, чтобы как можно чаще радовать наших болельщиков.

– Как проводишь отпуск?
– Все время был в Сантусе. Очень люблю этот пляжный городок, где живет моя семья. Радуюсь тому, что рядом родные и друзья. Мы хорошо отдохнули, устраивали вечеринки, барбекю, играли в разные игры, иногда в футбол. Это помогло мне восстановиться. Жду, когда настанет время вернуться к команде. Уверен, год подарит нам много победных эмоций.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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