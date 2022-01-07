ФОТО. Арсенал сыграет в полностью белой форме. Акция против убийств

Лондонский «Арсенал» ближайший матч Кубка Англии сыграет в непривычной для себя форме - полностью белого цвета.
Акция No More Red (нет красному или в данном случае нет крови) приурочена к борьбе со смертями от ножевых ранений среди молодежи.
В 2021 году в Лондоне от ножевых ранений погибли 27 детей и подростков.
«Арсенал» вместе с известным актером Идрисом Эльбой хочет привлечь внимание к этой проблеме.
Источник — BBC
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