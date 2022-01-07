ФОТО. Арсенал сыграет в полностью белой форме. Акция против убийств

Акция лондонского клуба

  • 07.01.2022 15:30
  • 771 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Арсенал сыграет в полностью белой форме. Акция против убийств
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» ближайший матч Кубка Англии сыграет в непривычной для себя форме - полностью белого цвета.

Акция No More Red (нет красному или в данном случае нет крови) приурочена к борьбе со смертями от ножевых ранений среди молодежи.

В 2021 году в Лондоне от ножевых ранений погибли 27 детей и подростков.

«Арсенал» вместе с известным актером Идрисом Эльбой хочет привлечь внимание к этой проблеме.

Источник — BBC

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 07.01.2022 15:49
    -2
    Это расизм какой то
    Ссылка
    Алекс Морган
    Алекс Морган, 07.01.2022 16:01
    -3
    Арсенал надо дисквалифицировать, это рассовая дискриминация Black lives matter
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