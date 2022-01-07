Челси не заплатит. Лондонский клуб отправит Сауля обратно в Атлетико

«Синие» не хотят выкупать контракт испанского полузащитника за €36 миллионов

  • 07.01.2022 14:30
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Челси не заплатит. Лондонский клуб отправит Сауля обратно в Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» не планирует выкупать контракт 27-летнего испанского центрального полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса, который выступает за «синих» на правах аренды.

Сауль начал набирать форму после неудачного старта сезона, но «Челси» все равно не хочет выкупать его контракт. В лондонском клубе считают требуемую сумму в размере €36 миллионов завышенной. Футболист вернется в «Атлетико» по завершении сезона.

Игрок перешел в «Челси» из «Атлетико» в конце августа. В текущем сезоне игрок провел за «синих» 15 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

В активе Сауля 19 матчей за сборную Испании, где он забил 3 мяча.

Источник — Express

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