Мельбурн 1. Осака и Халеп пробились в полуфинал

Лидеры посева идут без поражений

  • 07.01.2022 15:25
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Мельбурн 1. Осака и Халеп пробились в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

На одном из турниров WTA 250 в Мельбурне состоялись матчи 1/4 финала.
 
Melbourne Summer Set 1. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Наоми Осака [1] –  Андреа Петкович – 6:1, 7:5
 Вероника Кудерметова [3] –  Анастасия Потапова – 6:2, 4:6, 6:0
 
Нижняя часть сетки

 Чжэн Циньвэнь[Q] –  Ана Конюх – 7:6, 7:6
 Симона Халеп [2] –  Виктория Голубич [6] – 6:2, 5:7, 6:4
 
Melbourne Summer Set 1. Пары 1/2 финала

 Наоми Осака [1] –  Вероника Кудерметова [3]
 Чжэн Циньвэнь[Q] –  Симона Халеп [2]

Источник — Sport.ua

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