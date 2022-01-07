Мельбурн 1. Осака и Халеп пробились в полуфинал

На одном из турниров WTA 250 в Мельбурне состоялись матчи 1/4 финала.
Melbourne Summer Set 1. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Наоми Осака [1] – Андреа Петкович – 6:1, 7:5
Вероника Кудерметова [3] – Анастасия Потапова – 6:2, 4:6, 6:0
Нижняя часть сетки
Чжэн Циньвэнь[Q] – Ана Конюх – 7:6, 7:6
Симона Халеп [2] – Виктория Голубич [6] – 6:2, 5:7, 6:4
Melbourne Summer Set 1. Пары 1/2 финала
Наоми Осака [1] – Вероника Кудерметова [3]
Чжэн Циньвэнь[Q] – Симона Халеп [2]
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.