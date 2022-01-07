Через несколько месяцев. Стало известно, когда Зидан может возглавить ПСЖ

49-летний французский тренер Зинедин Зидан может возглавить парижский ПСЖ уже в следующем июне.

Об этом сообщил обозреватель RMC Sport Даниэль Риоло. Ранее он загодя предсказал переход в ПСЖ аргентинского бомбардира Лионеля Месси.

«Вы хотите, чтобы я сказал вам, когда Зидан возглавит ПСЖ? Запросто. Самое позднее — в июне. В июне 2022 года. И я не исключаю, что Мбаппе будет работать под его руководством», — отметил Риоло.

Также издание отмечает, что положение нынешнего наставника ПСЖ Маурисио Почеттино остается весьма шатким.

Ранее Зидан тренировал «Кастилью» и мадридский «Реал» (2016-2018, 2019-2021). Зинедин покинул пост главного тренера «Реала» в конце мая 2021 года.