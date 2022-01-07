Мельбурн 2. Две американки пробились в полуфинальную стадию

На одном из турниров WTA 250 в Мельбурне состоялись матчи 1/4 финала.
Melbourne Summer Set 2. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Аманда Анисимова – Ирина Бегу – 2:6, 6:3, 6:2
Дарья Касаткина [3] – Нурия Парризас Диас – 7:5, 6:1
Нижняя часть сетки
Энн Ли [7] – Камилла Рахимова [Q] – 6:1, 7:5
Александра Саснович [Q] – Клара Таусон [6] – 6:3, 2:0 (отказ)
Melbourne Summer Set 2. Пары 1/2 финала
Аманда Анисимова – Дарья Касаткина [3]
Энн Ли [7] – Александра Саснович [Q]
Источник — Sport.ua
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