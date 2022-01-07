Мельбурн 2. Две американки пробились в полуфинальную стадию

За путевку в финал будет сражаться одна победительница квалификации

  • 07.01.2022 13:52
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Мельбурн 2. Две американки пробились в полуфинальную стадию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

На одном из турниров WTA 250 в Мельбурне состоялись матчи 1/4 финала.
 
Melbourne Summer Set 2. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Аманда Анисимова –  Ирина Бегу – 2:6, 6:3, 6:2
 Дарья Касаткина [3] –  Нурия Парризас Диас – 7:5, 6:1
 
Нижняя часть сетки
 
 Энн Ли [7] –  Камилла Рахимова [Q] – 6:1, 7:5
 Александра Саснович [Q] –  Клара Таусон [6] – 6:3, 2:0 (отказ)
 
Melbourne Summer Set 2. Пары 1/2 финала

 Аманда Анисимова –  Дарья Касаткина [3]
 Энн Ли [7] –  Александра Саснович [Q]

Источник — Sport.ua

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