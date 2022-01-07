Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не могу перейти на схему 4-3-3. Нужны другие игроки»

Наставник «Дженоа» Андрей Шевченко хотел бы перейти на схему 4-3-3, однако сейчас у него нет нужного подбора исполнителей.

«Сейчас я не могу перейти на схему 4-3-3. Нужны другие футболисты, нужно усиление состава. Что касается Миранчука, то я не занимаюсь конкретными игроками».

«Я даю директору те позиции, которые нужно усилить, и он вместе с президентом этим занимается», - сказал Шевченко.

Команда при украинском наставнике еще не выигрывала в Серии A.