Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не могу перейти на схему 4-3-3. Нужны другие игроки»

Тренер рассчитывает на усиление состава

  • 07.01.2022 13:45
  • 1318 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не могу перейти на схему 4-3-3. Нужны другие игроки»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Дженоа» Андрей Шевченко хотел бы перейти на схему 4-3-3, однако сейчас у него нет нужного подбора исполнителей.

«Сейчас я не могу перейти на схему 4-3-3. Нужны другие футболисты, нужно усиление состава. Что касается Миранчука, то я не занимаюсь конкретными игроками».

«Я даю директору те позиции, которые нужно усилить, и он вместе с президентом этим занимается», - сказал Шевченко.

Команда при украинском наставнике еще не выигрывала в Серии A.

Источник — Gazzetta dello Sport

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    online
    Nomad, 07.01.2022 14:33
    0
    Отстал от жизни.
    Сейчас львовы с ингульцами играют 6-3-1 или 5-4-1.
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    ass36
    ass36, 07.01.2022 14:22
    0
    Проблема не в схеме, а в качестве игроков, нормальные будут за Милан, Интер бегать. И брать а бы кого не даст кагал нужен евро паспорт чтоб не сбивать цену на баласт.
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    isabella ahha
    online
    isabella ahha, 07.01.2022 14:33
    -3
    Я розлучилася з чоловіком три роки тому. Між нами не було спілкування. Сім’ї та друзі порадили мені не забути про шлюб і рухатися далі у своєму житті. Я не хотіла вийти заміж за когось іншого, тому що в глибині душі я все ще люблю свого чоловіка. Я так сильно страждала від болю та розгубленості, що прочитала в Інтернеті рекомендацію про те, як доктор Алаба возз’єднав розірваний шлюб за допомогою своїх духовних сил. Я постійно читав так багато свідчень про те, як він допоміг покласти край розлученню та повернути колишніх коханих людей, і моя віра відновилася. Я повинна негайно зв’язатися з доктором Алабою через кілька хвилин, він відповів мені і дав інструкції, що робити, після того, як я виконала необхідну вимогу через два дні після ритуалу, заклинання змінило моє життя навколо мого чоловіка, щоб більше не зв’язуватися зі мною. Два роки подзвонили мені серед ночі, плачучи і вибачаючись, що це справа рук демонів, тому я досі дивуюся цьому диву, тому прощаю його. Тепер мій шлюб тепер у рівновазі. Ритуал Дралаба спрацював чудово, а шлюб міцніший, ніж раніше, і ніщо не зможе нас знову розлучити. Я відвідав стільки сайтів, на яких шукав допомоги, це було безнадійно, поки я не зв'язався з Дралабою, справжнім чоловіком, який допоміг мені відновити мій розірваний шлюб, якщо у вас є подібна проблема у вашому шлюбі, ви хочете, щоб ваш чоловік або дружина знову полюбили вас . , У вас є хтось, кого ви любите, і ви хочете, щоб він або вона любили вас у відповідь, у вашому житті є виклик, шаблон заклинання доктора Алаби - це рішення і відповідь на вашу проблему, WhatsApp / Viber з його номером телефону: +1(425) 477-2744, зв'яжіться з ним сьогодні, надіславши електронного листа на адресу dralaba3000@gmail.com Не дозволяйте нікому забрати у вас вашого чоловіка.
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    Pavlo Kolejchuk
    Pavlo Kolejchuk, 07.01.2022 14:22
    -3
    3-4-3 или 3-4-2-1.
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