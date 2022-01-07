Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не могу перейти на схему 4-3-3. Нужны другие игроки»

Наставник «Дженоа» Андрей Шевченко хотел бы перейти на схему 4-3-3, однако сейчас у него нет нужного подбора исполнителей.
«Сейчас я не могу перейти на схему 4-3-3. Нужны другие футболисты, нужно усиление состава. Что касается Миранчука, то я не занимаюсь конкретными игроками».
«Я даю директору те позиции, которые нужно усилить, и он вместе с президентом этим занимается», - сказал Шевченко.
Команда при украинском наставнике еще не выигрывала в Серии A.
Источник — Gazzetta dello Sport
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Сейчас львовы с ингульцами играют 6-3-1 или 5-4-1.
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