Холанд — главная трансферная цель Манчестер Сити будущим летом

«Манчестер Сити» сделает 21-летнего форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда своей главной целью в летнее трансферное окно.

Игроком активно интересуются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона», но главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола хочет, чтобы Холанд продолжил карьеру именно в его клубе.

Холанд выступает за «Боруссию» Дортмунд с января 2020 года после перехода из «Зальцбурга» за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за немецкую команду 16 матчей во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 5 результативных передач.

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €150 миллионов.