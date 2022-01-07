Холанд — главная трансферная цель Манчестер Сити будущим летом

Английский клуб намерен подписать форварда дортмундской «Боруссии»

  • 07.01.2022 13:49
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  • 2 комментария
Холанд — главная трансферная цель Манчестер Сити будущим летом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» сделает 21-летнего форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда своей главной целью в летнее трансферное окно.

Игроком активно интересуются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона», но главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола хочет, чтобы Холанд продолжил карьеру именно в его клубе.

Холанд выступает за «Боруссию» Дортмунд с января 2020 года после перехода из «Зальцбурга» за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за немецкую команду 16 матчей во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 5 результативных передач.

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €150 миллионов.

Источник — The Athletic

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    isabella ahha
    online
    isabella ahha, 07.01.2022 14:33
    0
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    pol-55
    online
    pol-55, 07.01.2022 14:05
    0
    Хотілось би бачити його в АПЛ,а не в Ла Лізі.
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