Аделаида. Известны все участницы полуфинальных матчей

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялись четвертьфинальные матчи.

Лидер мирового рейтинга Эшли Барти обыграла американку София Кенин и сыграет в финале с Игой Свёнтек из Польши, которая оказалась сильнее Виктории Азаренко из Беларуси.



Второй полуфинал будет скромнее, еще одну путевку в финал разыграют Елена Рыбакина из Казахстана и Мисаки Дои из Японии.



Аделаида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эшли Барти [1] – София Кенин [6] – 6:3, 6:4

Ига Свёнтек [5] – Виктория Азаренко – 6:3, 2:6, 6:1

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [7] – Шелби Роджерс – 3:6, 6:3, 6:2

Мисаки Дои – Кайя Юван – 6:3, 4:6, 7:6(5)

Аделаида. Пары 1/2 финала

Эшли Барти [1] – Ига Свентек [5]

Елена Рыбакина [7] – Мисаки Дои