Аделаида. Известны все участницы полуфинальных матчей

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялись четвертьфинальные матчи.
Лидер мирового рейтинга Эшли Барти обыграла американку София Кенин и сыграет в финале с Игой Свёнтек из Польши, которая оказалась сильнее Виктории Азаренко из Беларуси.
Второй полуфинал будет скромнее, еще одну путевку в финал разыграют Елена Рыбакина из Казахстана и Мисаки Дои из Японии.
Аделаида. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – София Кенин [6] – 6:3, 6:4
Ига Свёнтек [5] – Виктория Азаренко – 6:3, 2:6, 6:1
Нижняя часть сетки
Елена Рыбакина [7] – Шелби Роджерс – 3:6, 6:3, 6:2
Мисаки Дои – Кайя Юван – 6:3, 4:6, 7:6(5)
Аделаида. Пары 1/2 финала
Эшли Барти [1] – Ига Свентек [5]
Елена Рыбакина [7] – Мисаки Дои
Источник — Sport.ua
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