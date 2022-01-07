Аделаида. Известны все участницы полуфинальных матчей

Одна из встреч будет максимально интригующей

  • 07.01.2022 13:40
  • 122 просмотра
  • 0 комментариев
Аделаида. Известны все участницы полуфинальных матчей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялись четвертьфинальные матчи.

Лидер мирового рейтинга Эшли Барти обыграла американку София Кенин и сыграет в финале с Игой Свёнтек из Польши, которая оказалась сильнее Виктории Азаренко из Беларуси.
 
Второй полуфинал будет скромнее, еще одну путевку в финал разыграют Елена Рыбакина из Казахстана и Мисаки Дои из Японии.
 
Аделаида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  София Кенин [6] – 6:3, 6:4
 Ига Свёнтек [5] –  Виктория Азаренко – 6:3, 2:6, 6:1

Нижняя часть сетки

 Елена Рыбакина [7] –  Шелби Роджерс – 3:6, 6:3, 6:2
 Мисаки Дои –  Кайя Юван – 6:3, 4:6, 7:6(5)

Аделаида. Пары 1/2 финала

 Эшли Барти [1] –  Ига Свентек [5]
 Елена Рыбакина [7] –  Мисаки Дои

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности