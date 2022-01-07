Манчестер Юнайтед предложит Погба самую большую зарплату в истории АПЛ

«Красные дьяволы» очень хотят удержать футболиста

  • 07.01.2022 12:51
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Манчестер Юнайтед предложит Погба самую большую зарплату в истории АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» готов на все, чтобы продлить контракт с 28-летним французским полузащитником Полем Погба.

Текущее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2022 года, после чего он станет свободным агентом. «Красные дьяволы» предложат игроку новый контракт с зарплатой в размере €600 тысяч в неделю (около €31 миллиона в год). Это будет самая большая зарплата в истории английской Премьер-лиги.

Футболистом также интересуются «Ювентус», ПСЖ и мадридский «Реал».

Погба защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за €105 миллионов. В текущем сезоне Поль провел за английскую команду 13 матчей во всех турнирах, где отдал 7 результативных передач. Сейчас игрок восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Ориентировочная стоимость Погба составляет €55 миллионов.

Источник — The Sun

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